Un incendio ha distrutto mezzi e materiali agricoli nella zona di Vignale a Piombino, causando danni alle attrezzature senza mettere in pericolo le persone. Le fiamme sono divampate rapidamente, coinvolgendo un deposito che conservava trattori, attrezzi e fertilizzanti. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, circoscrivendo il rogo e evitando che si propagasse ad altre aree dell’azienda. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. La proprietà valuterà ora i danni subiti.

PIOMBINO – Un grave evento accidentale ha interessato un’azienda situata in località Vignale, dove un incendio ha interamente avvolto una struttura utilizzata come deposito agricolo. L’emergenza ha attivato un’immediata risposta operativa da parte del sistema di soccorso tecnico. Il rogo ha causato la perdita totale dei beni custoditi all’interno del capannone. La forza delle fiamme ha incenerito un deposito composto da circa trenta rotoballe di fieno, distruggendo completamente anche due trattori e un’imbarcazione parcheggiati nel medesimo sito. Il primo intervento è stato condotto dalle unità dei Vigili del Fuoco provenienti da Follonica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Piombino, a fuoco mezzi e materiali agricoli: fiamme circoscritte senza danni a persone

