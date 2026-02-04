Incendio in abitazione di Massa | uomo di 68 anni perde la vita nel rogo
Un incendio scoppiato nella notte tra il 3 e il 4 febbraio a Massa ha provocato la morte di un uomo di 68 anni. Le fiamme hanno devastato l’abitazione nel quartiere di San Giorgio, a pochi passi dal centro storico e dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvare l’uomo. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, mentre si attendono i rilievi per capire cosa abbia provocato il rogo.
Un uomo di 68 anni è morto in un incendio divampato nella notte tra il 3 e il 4 febbraio nel cuore di Massa, in una abitazione situata nel quartiere di San Giorgio, a pochi passi dal centro storico e vicino alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. L’incendio, scoppiato intorno alle 23.45, ha consumato in pochi minuti l’appartamento al primo piano di un edificio residenziale a tre piani, inghiottendo la stanza da letto dove l’uomo si trovava in quel momento. La moglie, una donna di 65 anni, è stata estratta dalle fiamme in stato di grave agitazione nervosa e con ustioni multiple alle braccia e al torace. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Massa San Giorgio
Fuga di gas in un’abitazione, uomo di 68 anni muore per intossicazione da monossido
Un uomo di 68 anni è deceduto all'ospedale della Gruccia a seguito di un’intossicazione da monossido di carbonio.
Incidente mortale a Volpiano: perde la vita un uomo di 31 anni
Un incidente mortale si è verificato a Volpiano, in provincia di Torino, nel tardo pomeriggio del 6 gennaio.
Ultime notizie su Massa San Giorgio
Argomenti discussi: Incendio tetto di un'abitazione a San Vito al Tagliamento; Olbia, appartamento distrutto dalle fiamme: ecco cosa è successo; Sovere, incendio nel centro storico. Salvi grazie all’allarme lanciato da uno studente; Incendio in abitazione a Barco di Levico: famiglia evacuata, 20enne si salva saltando dalla finestra con il cane.
Incendio in un’abitazione a Massa Carrara: muore un uomo, grave la moglieTragedia nella notte a Massa (Massa Carrara), dove un incendio in un appartamento di via Armando Angelini ha causato la morte di un anziano e il grave ... thesocialpost.it
Capo d’Orlando: ha salvato una donna dall’incendio della sua casa, adesso è ricoverato a PalermoHa rischiato la vita per intervenire in soccorso di una giovane donna, in difficoltà a seguito dell'incendio divampato nella sua ... 98zero.com
Incendio in un’abitazione a Lamezia Terme, evacuata una palazzina: Nella tarda serata di ieri un incendio ha interessato un’abitazione a Lamezia Terme, in una traversa di via Marconi, rendendo necessario l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco del... - facebook.com facebook
#Brindisi, #incendio con successivo crollo dei solai di un'abitazione in loc. Tuturano. In corso l’intervento dei #vigilidelfuoco per la verifica di eventuali persone sotto le macerie [ #20gennaio 13:30] x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.