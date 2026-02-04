Incendio in abitazione di Massa | uomo di 68 anni perde la vita nel rogo

Un incendio scoppiato nella notte tra il 3 e il 4 febbraio a Massa ha provocato la morte di un uomo di 68 anni. Le fiamme hanno devastato l’abitazione nel quartiere di San Giorgio, a pochi passi dal centro storico e dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvare l’uomo. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, mentre si attendono i rilievi per capire cosa abbia provocato il rogo.

Un uomo di 68 anni è morto in un incendio divampato nella notte tra il 3 e il 4 febbraio nel cuore di Massa, in una abitazione situata nel quartiere di San Giorgio, a pochi passi dal centro storico e vicino alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. L'incendio, scoppiato intorno alle 23.45, ha consumato in pochi minuti l'appartamento al primo piano di un edificio residenziale a tre piani, inghiottendo la stanza da letto dove l'uomo si trovava in quel momento. La moglie, una donna di 65 anni, è stata estratta dalle fiamme in stato di grave agitazione nervosa e con ustioni multiple alle braccia e al torace.

