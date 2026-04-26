Incandidabilità di Biffoni I dubbi dell’avvocatura di Stato

L’avvocatura di Stato ha sollevato dubbi riguardo all’incandidabilità di un esponente politico locale. Nel frattempo, un partito di centrodestra ha ribadito la propria posizione sulla tutela dell’alternanza democratica, promettendo di vigilare affinché le norme costituzionali siano rispettate. Le questioni legali riguardanti la possibile inidoneità dell’esponente sono al centro di un acceso dibattito pubblico.

Forza Italia difende il principio dell’alternanza democratica come pilastro della democrazia liberale e continuerà a vigilare affinché le regole costituzionali non vengano aggirate. In quest’ottica mi sono attivata con Avvocatura dello Stato e Ministero. La risposta dell’Avvocatura dello Stato rafforza i dubbi sulla legittimità di un terzo mandato consecutivo per Matteo Biffoni a Prato". A renderlo noto è l’onorevole Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, che ha chiesto delucidazioni dopo che Jonathan Targetti, anche lui candidato alla corsa a sindaco, ha sollevato dubbi sulla candidabilità ed eleggibilità di Biffoni. "Con varie sentenze,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Panoramica sull’argomento

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Incandidabilità di Biffoni. I dubbi dell’avvocatura di StatoLa deputata Erica Mazzetti ha chiesto il parere sulla questione sollevata da Targetti Dal 1993 chi ha fatto un terzo mandato ha sempre aspettato un’intera legislatura di 5 anni. lanazione.it

Amministrative, Mazzetti (FI): “Chiesto parere ad Avvocatura dello Stato e Ministero dell’Interno su caso incandidabilità Biffoni” - facebook.com facebook