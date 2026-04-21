A Prato, si apre un nuovo fronte politico dopo che un esponente di Forza Italia ha chiesto all’Avvocatura dello Stato di verificare la legittimità della candidatura dell’attuale sindaco, sostenuto dal Pd. La richiesta arriva in seguito a un annuncio fatto da un parlamentare locale, che ha sollevato dubbi sulla compatibilità dell’attuale primo cittadino con le norme elettorali. La questione riguarda quindi la possibilità che il sindaco possa partecipare alle prossime elezioni comunali.

PRATO – “Dopo l’annuncio fatto da Jonathan Targetti sabato scorso, in qualità di parlamentare delterritorio, ho richiesto quest’oggi un parere all’Avvocatura dello Stato, alla luce di varie sentenze e di un consolidato orientamento, attraverso il quale chiarire se un terzo mandato da sindaco è possibile dopo un’interruzione molto breve, un anno appena di sindaco Bugetti e meno di un anno di commissariamento(causato dal Pd), come nel caso di Prato e di Matteo Biffoni; ho chiesto se Biffoni è effettivamente incandidabile e ineleggibile e se, in caso di sua elezione e poi decadenza dalla carica, ilComune di Prato verrebbe nuovamente commissariato”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni a Prato: Mazzetti (Fi) chiede ad Avvocatura se Biffoni (Pd) sia candidabile

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