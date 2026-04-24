Francesco Rossi non ha dubbi | L' Avvocatura non può essere complice

Il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Padova ha dichiarato che l’avvocatura non può essere coinvolta come complice. La sua posizione si riferisce alle recenti discussioni politiche sul Decreto Sicurezza, evidenziando una posizione netta e senza ambiguità. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento di confronto pubblico sulle tematiche legate alla normativa in questione.