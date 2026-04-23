Giancarlo Zen La luce fa l' immagine la mostra al Museo Eremitani di Padova
Giancarlo Zen. La luce fa l'immagineMostra al Museo EremitaniDettagliI linguaggi esplorati da Giancarlo Zen sono al centro della mostra ospitata al Museo Eremitani di Padova, dal 25 aprile al 13 settembre 2026. É la prima retrospettiva dedicata all’artista fiorentino, che ha vissuto e operato a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Si parla di: Giancarlo Zen. La luce fa l’immagine; Giancarlo Zen. Light Creates the Image.