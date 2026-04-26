Inaugurata l' opera commemorativa per i 47 antifascisti parmensi nella Guerra Civile Spagnola

Domenica 26 aprile alle 10:30 si è svolta sotto i Portici del Grano a Parma la cerimonia di svelamento di un bassorilievo commemorativo dedicato ai 47 antifascisti parmensi che parteciparono alla Guerra Civile Spagnola. L’evento rientra nelle iniziative del Comune per l’81ª festa della Liberazione e ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. Il bassorilievo è stato realizzato da un artista locale e posizionato in via ufficiale.

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Parma in occasione dell’81° anniversario della Festa della Liberazione, domenica 26 aprile alle ore 10:30, sotto i Portici del Grano, si è tenuta la cerimonia ufficiale di svelamento del bassorilievo commemorativo, realizzato dall’artista.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate L'opera commemorativa per gli antifascisti parmensi della Guerra Civile Spagnola verrà inaugurata domenica 26 aprileNell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Parma in occasione dell’81° anniversario della Festa della Liberazione, domenica 26 aprile alle... Leggi anche: Memoria e immagini della Guerra Civile Spagnola, a Cinemazero due film di Henri Cartier-Bresson Altri aggiornamenti Si parla di: L'opera commemorativa per gli antifascisti parmensi della Guerra Civile Spagnola verrà inaugurata domenica 26 aprile; Parma - Svelamento opera commemorativa dedicata ai volontari parmensi antifascisti della Guerra civile spagnola. La guerra civile spagnola in Vent’anni e un giorno di Jorge SemprúnLa guerra civile spagnola vista attraverso gli occhi di Jorge Semprún, memoria e realtà sono i temi principali della sua opera. eroicafenice.com