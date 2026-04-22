Memoria e immagini della Guerra Civile Spagnola a Cinemazero due film di Henri Cartier-Bresson

A Cinemazero si conclude giovedì 23 aprile alle 20.45 la rassegna “¡No pasarán!”, curata da Federico Rossin, che propone due film di Henri Cartier-Bresson incentrati sulla memoria e le immagini della Guerra Civile Spagnola. La retrospettiva ha mostrato vari film dedicati a quel periodo storico, offrendo uno sguardo sulle rappresentazioni cinematografiche legate a quel conflitto.

Si conclude giovedì 23 aprile alle ore 20.45, sul grande schermo di Cinemazero, la retrospettiva “¡No pasarán!” curata da Federico Rossin, un percorso cinematografico dedicato alla memoria e alle immagini della Guerra Civile Spagnola.Per l’ultimo appuntamento sarà proiettato Vittoria della vita.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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