L' opera commemorativa per gli antifascisti parmensi della Guerra Civile Spagnola verrà inaugurata domenica 26 aprile

Domenica 26 aprile alle 10:30 si terrà sotto i Portici del Grano a Parma la cerimonia di inaugurazione di un bassorilievo commemorativo dedicato agli antifascisti parmigiani della Guerra Civile Spagnola. L’evento fa parte delle iniziative organizzate dal Comune di Parma in occasione dell’81° anniversario della Festa della Liberazione. L’opera è stata realizzata da un artista spagnolo appositamente per questa commemorazione.

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Parma in occasione dell’81° anniversario della Festa della Liberazione, domenica 26 aprile alle ore 10:30, sotto i Portici del Grano, si terrà la cerimonia ufficiale di svelamento del bassorilievo commemorativo realizzato dall’artista spagnolo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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