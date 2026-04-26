In un mare di solidarietà Il viaggio di Nave Italia nel segno dell’inclusione

Un’imbarcazione ha attraversato diverse regioni italiane portando avanti un progetto che unisce attività educative, sociali e terapeutiche. Il viaggio si è svolto lungo tutta la penisola, coinvolgendo persone di diverse età e provenienze. L’obiettivo principale è stato quello di utilizzare il mare come strumento per favorire l’inclusione e promuovere la crescita personale. La traversata ha rappresentato un’occasione per mettere in pratica iniziative di solidarietà e integrazione.

Un viaggio lungo l’Italia, da nord a sud, che intreccia esperienze educative, sociali e terapeutiche, accomunate dall’utilizzo del mare come strumento di crescita e inclusione. E’ partito nei giorni scorsi da Spezia il primo progetto della Campagna 2026 di Nave Italia, con a bordo gli studenti dell’Ipseoa ’Pastore’ di Gattinara (Vercelli). Il progetto “Svelandoci 2026: negli occhi le stelle, nel cuore le onde: in viaggio con il Piccolo Principe” si è chiuso ieri lungo la tratta La Spezia–Genova, con 15 studenti tra i 14 e i 18 anni, con e senza disabilità. Obiettivo, valorizzare autonomie e capacità individuali attraverso un percorso educativo e formativo, utilizzando la narrazione de ’Il Piccolo Principe’ come filo conduttore per accompagnare i ragazzi in un viaggio simbolico e reale di scoperta di sé, delle relazioni e delle emozioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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