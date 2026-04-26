Venerdì 24 aprile, a Querceta, si è conclusa l'iniziativa intitolata ’I venerdì in Querceta: tra vita, viaggi e letteratura’, con un intervento di Elisabetta Benucci, rappresentante dell’Accademia della Crusca. La serata ha riunito pubblico e relatori intorno a un confronto sulle figure di spicco della cultura italiana, offrendo un’occasione di approfondimento su temi legati a storie di vita, viaggi e letteratura.

Con l’intervento di Elisabetta Benucci, esimia esponente e funzionaria dell’ Accademia della Crusca, si è conclusa venerdì 24 aprile, l’interessante carrellata di riflessioni e analisi su personaggi di spicco della cultura italiana intitolata ’I venerdì in Querceta: tra vita, viaggi e letteratura’. Benucci è la massima esperta e biografa di Paolina Leopardi, sorella di Giacomo. Sala multimediale gremita di studenti, docenti e ospiti esterni. Una partecipazione che testimonia lo spessore artistico e culturale del percorso ideato dall’ istituto Martini. "Un evento che abbiamo fortemente voluto – ha detto la preside Marzia Andreoni – per creare spunti di riflessione culturale aperti al territorio".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In Querceta la lezione di Benucci

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