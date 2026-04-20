La sconfitta più indolore del Real Forte Querceta Il ko non rovina la festa salvezza di fine anno

Il Real Forte Querceta ha subito una sconfitta per 3 a 1 contro il Belvedere, ma questa sconfitta non ha compromesso la festa per la salvezza raggiunta a fine anno. La partita ha visto in campo diversi titolari, tra cui Di Nubila, Nicolini, Michelucci e Marinari, mentre sono stati effettuati cambi nel secondo tempo con entrate come Cannarsa, Fantini e Panicucci. La vittoria del Belvedere ha concluso la gara con un risultato favorevole.

real forte querceta 1 belvedere 3 REAL FORTE QUERCETA: Di Nubila, Nicolini, Michelucci (41’ st Cannarsa), Marinari, Ricci (33’ st Fantini), Arcidiacono, Franzoni, Bartolini Davide (13’ st Piccione), Gabrielli (24’ st Campo), Borselli, Gazzoli (13’ st Panicucci). All.: Giuseppe Della Bona. BELVEDERE: Balassone, Pecciarini, Del Conte, Fregoli, D’Angelo, Veronesi, Tenci (46’ st Di Domenico), Pecchia, Tantone (30’ st Faenzi), Bartolini Daniele (46’ st Chinellato), Canessa. All: Nicola Giallini. Arbitro: Marchi di Siena. Reti: 3’ pt Gabrielli, 23’ pt Tenci; 17’ st Pecchia, 46’ st Canessa. Note: Ammoniti Ricci, Nicolini. FORTE DEI MARMI – Il Real Forte Querceta si congeda dal proprio pubblico con una sconfitta indolore contro il Belvedere.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sconfitta più indolore del Real Forte Querceta. Il ko non rovina la festa salvezza di fine anno Notizie correlate Savino Del Bene ko a Milano: ma è una sconfitta indoloreLe ragazze di coach Gaspari hanno giocato con la consapevolezza di essere matematicamente seconde. Desio, salvezza raggiunta. Ko indolore con AgrigentoLa vittoria di Treviglio contro Lumezzane regala alla Rimadesio con cinque gare ancora da giocare la matematica permanenza in Serie B Nazionale. Panoramica sull’argomento Si parla di: La sconfitta più indolore del Real Forte Querceta. Il ko non rovina la festa salvezza di fine anno. La sconfitta più indolore del Real Forte Querceta. Il ko non rovina la festa salvezza di fine annoREAL FORTE QUERCETA: Di Nubila, Nicolini, Michelucci (41’ st Cannarsa), Marinari, Ricci (33’ st Fantini), Arcidiacono, Franzoni, Bartolini Davide (13’ st ... lanazione.it Eccellenza: Real Forte Querceta (already safe) at home. Zebre, match point for second place.In the Eccellenza league, the 33rd matchday (the penultimate of the regular season) sees Viareggio playing away against Real Cerretese ... sport.quotidiano.net