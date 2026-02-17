La vera Toscana passa da Querceta Palio e non solo

Il Palio dei Micci di Querceta, frazione di Seravezza, attira ogni anno oltre 2000 persone e coinvolge la comunità locale in molte attività. La gara e le altre iniziative, come le feste musicali e le sagre gastronomiche, si svolgono durante tutto l’anno. Qui, bambini e anziani trovano un modo per partecipare e sentirsi parte di una comunità attiva e unita.

Querceta, frazione di Seravezza, coinvolge nel Palio dei Micci oltre 2000 persone e le tiene impegnate tutto l'anno, con ruoli diversi, perché comprende varie manifestazioni di natura sportiva, musicale, folkloristica, gastronomica: ogni contradaiolo, dall'età più tenera fino a quella avanzata trova un ruolo a sé congeniale e si sente parte di una comunità calorosa e viva. In pieno spirito di divertimento e leggerezza viaggia il Festival del Miccio Canterino, che si svolge in primavera prima del palio, in cui ogni contrada con un interprete mette in gara una canzonetta. Degna di nota è anche la spettacolare sfilata in costumi d'epoca medievale e rinascimentale, cuciti a mano ogni anno secondo un nuovo tema e sfoggiati la domenica del Palio.