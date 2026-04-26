In giro con un taglierino nel parasole dell' auto 42enne denunciato

Un uomo di 42 anni è stato denunciato dai carabinieri di Piedimonte Etneo e Linguaglossa per aver portato un taglierino nel parasole della propria auto. L'episodio si è verificato mentre i militari controllavano un veicolo in zona. Durante la verifica, è stato trovato il taglierino nascosto nel parasole dell’auto. La denuncia è stata formalizzata per porto di arma da taglio senza autorizzazione.

I carabinieri di Piedimonte Etneo e di Linguaglossa hanno denunciato un 42enne di Riposto (CT), per porto di armi. I militari impegnati in un servizio di controllo, dopo aver identificato l'uomo, hanno avviato le operazioni di ricerca sull’auto trovando nel parasole lato guida un taglierino lungo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Gira in strada con 27 chili di droga nel bagagliaio dell’auto: 42enne arrestato nel NapoletanoL'ingente quantità di droga - prevalentemente hashish ma anche cocaina pura - era semplicemente appoggiata sul pianale del portabagagli. Reggio Emilia, cittadini fermano ladro d’auto: denunciato 42enneUn uomo di 42 anni è stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato dopo essersi introdotto in un veicolo parcheggiato a Reggio Emilia, nei... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Erba, rapina all’ufficio postale: la direttrice e una dipendente minacciate con pistola e coltello. Quattro arresti; Assalto all’ufficio postale, arrestati quattro rapinatori; Bagnoregio, furto in tabaccheria: processo prescritto; Aggressione al pronto soccorso, uomo armato semina il panico al Valduce: il video. Piedimonte Etneo, taglierino nel parasole e auto senza assicurazione: denunciato 42enne di RipostoUn 42enne di Riposto denunciato dai Carabinieri a Piedimonte Etneo per porto di oggetti atti ad offendere. Trovato in auto con un taglierino. Veicolo anche senza assicurazione. corrieretneo.it Rapina con taglierino. In manette un 28enneArrestato dopo una tentata rapina con taglierino, un 28enne egiziano, senza fissa dimora, è sospettato di aver messo a segno altre aggressioni, sempre a scopo di rapina. Nella serata di martedì, il ... ilgiorno.it Dove vedere il Giro dell’Appennino 2026 in TV e Streaming Diretta su Telenord e differita sulla Rai x.com L'intervista alla tifosa del Boca Daniela Iker fa il giro del web. Persino Daniel Osvaldo la segue dopo lo show #SportMediaset - facebook.com facebook