Il centrocampista olandese, attualmente in difficoltà nel campionato inglese, viene considerato come possibile acquisto per l’Inter. La sua situazione nel club inglese è complessa a causa dei costi elevati e delle prestazioni non ottimali. La società nerazzurra valuta l’ipotesi di inserire il giocatore nel proprio organico, anche se l’operazione comporterebbe un investimento superiore rispetto a quello di altri componenti della rosa.

di Bruno De Santis Il centrocampista olandese in difficoltà in Premier League: costi proibitivi, ma occhio alla suggestione che lo porta all’Inter Come Calhanoglu, solo un po’ più costoso. Potrebbe essere la clamorosa trattativa del calciomercato estivo, anche se al momento non si è oltre alla suggestione. Si parla di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Manchester City: il 27enne è sbarcato in Premier League la scorsa estate, proveniente dal Milan. Affare da quasi 60 milioni di euro che sono sembrati anche poco visto l’avvio del calciatore in Inghilterra. Gol e assist al debutto, assist anche all’esordio in Champions contro il Milan: cinque reti e due assist fino a gennaio, poi l’improvviso stop.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - In crisi al City, suggestione Reijnders per l’Inter

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