Arezzo | in casa aveva oltre 3 etti di hashish Arrestato un minorenne

Un minorenne è stato arrestato ad Anghiari, Arezzo, perché trovate in casa oltre 300 grammi di hashish già confezionati. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione condotta dalla polizia, che ha trovato anche strumenti per il taglio e la pesatura della sostanza. Il ragazzo non ha opposto resistenza e ora si trova in custodia. La quantità di droga trovata indica un’attività di spaccio già avviata.

Anghiari (Arezzo), 23 febbraio 2026 – Aveva oltre 300 grammi di hashish già confezionati e pronti per lo spaccio. Per questo motivo un minorenne originario della provincia di Perugia è stato arrestato dai carabinieri ad Anghiari (Arezzo). Secondo quanto riportato in una nota, il giovane è stato fermato dai militari di Anghiari, con il supporto del nucleo radiomobile della compagnia di Sansepolcro (Arezzo), dopo essere stato notato aggirarsi con fare sospetto tra le vie del centro storico. Addosso, il giovane aveva un involucro contenente oltre 20 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha poi consentito di sequestrare complessivamente più di tre etti di sostanza stupefacente, che sul mercato illecito avrebbe potuto fruttare fino a 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it

