In Brianza la panchina coperta dal tricolore e circondata da sagome grigie

In Brianza, una panchina decorata con il tricolore italiano ha attirato l'attenzione di passanti e curiosi. La panchina, circondata da sagome di cartone grigie, si trova in un'area pubblica e ha suscitato interesse tra coloro che si sono fermati a osservare la scena. La disposizione degli elementi ha creato un’installazione visivamente evidente, senza ulteriori dettagli o spiegazioni visibili sul momento.

In molti si sono fermati incuriositi da quella scena. Una panchina coperta dalla bandiera italiana e tutt’intorno alcune sagome di cartone. Per terra elmetti, tute da lavoro, scarpe antinfortunistiche.Il significato della panchina bianca Questa la scena che si è presentata nella mattinata di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Cesena, la coperta è sempre corta. La panchina non riesce a incidereCon un coefficiente di utilità dello 0,02, Michele Mignani è al terzultimo posto della graduatoria che coinvolge i 28 allenatori che sin qui si sono... Pisa celebra il Giorno del ricordo: inaugurata la panchina tricolorePisa, 10 febbraio 2026 – Si sono concluse nel pomeriggio le celebrazioni ufficiali per il Giorno del ricordo, la solennità istituita per conservare e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Reazione Frosinone in Brianza: Cichero e Colley ribaltano il Monza; Scatta l’allerta meteo gialla per Monza e Brianza: forti temporali in arrivo; Basket Serie B femminle. Sogno salvezza. Robbiano sfida il Pontevico; Mai vista una cosa simile. Mister Alberto Colombo racconta il derby Foggia-Monopoli. La panchina bianca diventa un caso. Villa attacca: Ritardo ingiustificabileIl consiglio comunale si era espresso favorevolmente a novembre 2024, quasi un anno e mezzo fa. Da allora, però, la panchina bianca dedicata alle vittime sul lavoro non è mai stata inaugurata. A ... ilgiorno.it Ha iniziato con un piccolo bar poi la scalata con un marchio che è arrivato a contare 56 punti vendita nel mondo. E la nuova avventura con la scelta di investire a casa, in Brianza: i locali e come vanno gli affari - facebook.com facebook