Cesena la coperta è sempre corta La panchina non riesce a incidere

A Cesena, la squadra fatica a trovare risultati positivi e la panchina non sembra offrire soluzioni efficaci. Con un coefficiente di utilità di 0,02, Michele Mignani si trova al terzultimo posto della classifica. La situazione in classifica e le prestazioni della squadra evidenziano le difficoltà attuali. La squadra si trova in una posizione di svantaggio rispetto alle altre compagini della serie.

Con un coefficiente di utilità dello 0,02, Michele Mignani è al terzultimo posto della graduatoria che coinvolge i 28 allenatori che sin qui si sono alternati nelle panchine della Serie B e che premia il coinvolgimento di un giocatore, entrato nel corso di una partita, e che è riuscito a portare in dote un’azione da rete, sia segnando sia fornendo l’assist. In poche parole, è la classifica che risponde a una domanda: "chi è l’allenatore col fiuto migliore per i cambi?". Fra le righe, però, le questioni sono due: oltre al tecnico che ha saputo sfruttare meglio le sostituzioni, ce n’è anche un’altra, ovvero "qual è la panchina che ha saputo dare di più?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, la coperta è troppo corta. La panchina per ora non è incisivaFino ad oggi la squadra di Mignani è riuscita a trovare soltanto un assist da chi entra a gara in corso C’è una classifica che negli ultimi anni ha sempre visto il Cesena nei primissimi posti: al ... ilrestodelcarlino.it

Cesena, c’è un foglio bianco da riempire: chiusa la porta, ora vanno ritrovati i golLa prima missione è stata centrata a Modena. Dopo 5 giornate senza una fase difensiva degna di questo nome, con 14 gol incassati, il Cesena è ... corriereromagna.it

