Pisa celebra il Giorno del ricordo | inaugurata la panchina tricolore

Pisa ha chiuso le celebrazioni del Giorno del ricordo con l’inaugurazione di una panchina tricolore. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio, tra il silenzio e il rispetto, per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo degli italiani dal confine orientale. La città ha voluto così mantenere vivo il ricordo di quei fatti, con un gesto semplice ma significativo.

Pisa, 10 febbraio 2026 – Si sono concluse nel pomeriggio le celebrazioni ufficiali per il Giorno del ricordo, la solennità istituita per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe e dell'esodo degli italiani dal confine orientale nel secondo dopoguerra. L'ultimo atto della giornata è stata l'inaugurazione, alle ore 16, della panchina tricolore situata presso la Cittadella Galileiana. Un simbolo permanente dedicato alla commemorazione delle vittime e delle sofferenze patite da istriani, fiumani e dalmati. Alla cerimonia, così come agli altri appuntamenti della giornata, hanno preso parte il sindaco Michele Conti, il vicesindaco Filippo Bedini, il presidente del consiglio comunale Alessandro Bargagna, la presidente dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Clelia Kolman, insieme ad altri esponenti della Giunta, del Consiglio Comunale e alle massime autorità civili e militari della città.

