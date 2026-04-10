In auto con un chilo di cocaina | arrestati in due a Monterchi

Due uomini di origini albanesi di 20 e 28 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Monterchi mentre erano a bordo di un'auto con un chilo di cocaina. L'intervento è avvenuto durante un controllo di routine, che ha portato a scoprire la droga nascosta nell'auto. I militari hanno fermato i due, che sono stati immediatamente portati in caserma.

MONTERCHI – I carabinieri della compagnia di Sansepolcro hanno arrestato in flagranza di reato due persone di origini albanesi, di 28 e 20 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, inserita nell’ambito dei controlli del territorio eseguiti dai militari dell’Arma sulle principali strade che attraversano il territorio della provincia di Arezzo, ha consentito di intercettare i due nel territorio del comune di Monterchi, in particolare all’altezza della località Le Ville. I due, alla vista dei militari dell’Arma, impegnati in un posto di controllo, hanno cercato di decelerare per allontanarsi dai carabinieri... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - In auto con un chilo di cocaina: arrestati in due a Monterchi Monterchi, un chilo di cocaina nascosto nel sedile: frenata sospetta tradisce due giovani, arrestatiTrasportavano oltre un chilogrammo di cocaina nascosta all’interno del sedile dell’auto, ma un’improvvisa frenata alla vista dei carabinieri ha fatto... Viaggiano con un chilo di cocaina nascosta nel sedile dell'auto. ArrestatiI Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno arrestato in flagranza di reato due persone di origini albanesi, di 28 e 20 anni, per detenzione... Bari, trasporta sei chili di cocaina: arrestato un 21enne bergamasco Si parla di: Monterchi riorganizza la raccolta rifiuti: nuove postazioni e più differenziata; Anziani derubati con il trucco. Ladri si fingono ufficiali. Blitz dei carabinieri: tre arresti. Monterchi: viaggiano con un panetto da 1 kg di cocaina nel sedile dell’autoArrestati dai Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro ... msn.com