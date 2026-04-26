In 14 anni formati oltre 300 studenti | torna il corso per educatore cinofilo e dog sitter

Dopo quattordici anni di attività, il corso per educatore cinofilo e dog sitter torna alla sua quindicesima edizione, con inizio previsto per ottobre presso una sede a Forlì. Durante questo periodo, sono stati formati più di 300 studenti, acquisendo competenze che vanno oltre l’aspetto tecnico, includendo anche aspetti comportamentali. Le iscrizioni sono aperte per questa nuova edizione, che promette di offrire un’esperienza formativa completa e approfondita.

Non solo un corso, ma un’esperienza che cambia il modo di guardare e vivere il rapporto con il cane. Dog Galaxy apre le iscrizioni alla 15esima edizione del corso per educatore cinofilo e dog sitter, con specializzazione in ambito comportamentale, in partenza a ottobre nella sede di Forlì. Un.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate No, non è vero che tutti possono fare i dog sitter: bisogna saper scegliere a chi affidare il proprio caneNon esiste alcun titolo professionale legalmente riconosciuto per praticare la professione di "dog sitter", che poi si dovrebbe chiamare in realtà... L’ambasciata del Kazakhstan a Roma celebra il Nawruz con oltre 300 studentiOltre 300 giovani kazakhi che vivono e studiano a Roma si sono raccolti oggi, 20 marzo, all’ambasciata del Kazakhstan in Italia per festeggiare il... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: In 14 anni formati oltre 300 studenti: torna il corso per educatore cinofilo e dog sitter; Il mio Kindle compie 14 anni, ma Amazon ha deciso che devo buttarlo; Prova la canoa - Per ragazzi 9/14 anni - Maggio 2026 :: Segnalazione a Verona; Cultura, l’Istat: Italia terz’ultima in Ue per numero di lettori adulti. La formazione post diploma approda per la prima volta in Appennino. In due anni verranno formati tecnici specializzati nella gestione del dissesto idrogeologico - facebook.com facebook