L'ambasciata del Kazakhstan a Roma ha organizzato un evento per celebrare il Nawruz, coinvolgendo più di 300 studenti kazakhi che risiedono e frequentano università nella capitale. La manifestazione si è svolta oggi, 20 marzo, e ha visto la partecipazione attiva dei giovani, che hanno condiviso tradizioni e aspetti culturali della loro festività. L'iniziativa ha avuto un ruolo di incontro tra la comunità kazakha e il pubblico presente.

Oltre 300 giovani kazakhi che vivono e studiano a Roma si sono raccolti oggi, 20 marzo, all’ambasciata del Kazakhstan in Italia per festeggiare il Nawruz, il Capodanno persiano, celebrato da oltre 3mila anni in coincidenza con l’equinozio di primavera in tutta l’Asia centrale e in Iran, Afghanistan, Azerbaigian. Un evento durante il quale hanno trovato spazio musiche tradizionali e moderne, cibo, danze e persino una breve sfilata di moda, espressioni di un Paese, il Kazakhstan, che ricorda le proprie radici guardando al futuro. “Parliamo di una festa antichissima che celebra il nuovo anno ma anche la natura che rinasce, e noi con essa, con l’arrivo della primavera”, spiega ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore kazakho Yerbolat Sembayev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ambasciata del Kazakhstan a Roma celebra il Nawruz con oltre 300 studenti

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