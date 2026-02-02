No non è vero che tutti possono fare i dog sitter | bisogna saper scegliere a chi affidare il proprio cane

Molti pensano che basti amare gli animali per fare il dog sitter, ma non è così semplice. Non esiste un titolo riconosciuto dalla legge, e scegliere a chi affidare il proprio cane richiede attenzione. Non basta mettere un annuncio e aspettare clienti: bisogna conoscere bene le esigenze degli animali e affidarsi a persone competenti. La professione, anche se non regolamentata, richiede responsabilità e esperienza, aspetti fondamentali per garantire il benessere del cane e tranquillità ai padroni.

Non esiste alcun titolo professionale legalmente riconosciuto per praticare la professione di "dog sitter", che poi si dovrebbe chiamare in realtà "dog walker". La Regione Piemonte ci aveva provato a fare un elenco accreditato, ma ad oggi è stato un buco nell'acqua con pochissime iscrizioni all'elenco pubblico. E intanto fiorisce nell' "economia dei pet" questa figura spesso praticata da persone che di cani non sanno nulla.🔗 Leggi su Fanpage.it

