Imprese in crisi | un milione di aziende rischia il ricambio

Secondo i dati diffusi dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato, circa un milione di aziende italiane sono a rischio chiusura a causa dell’assenza di un successore. Questa problematica riguarda imprese di diverse dimensioni e settori, e si concentra principalmente nelle aree più piccole e rurali del paese. La situazione mette in evidenza una sfida significativa per il futuro del tessuto imprenditoriale nazionale.

?? Cosa sapere Un milione di imprese italiane rischia la chiusura per mancanza di passaggio generazionale Cna. L'assenza di liquidità e personale qualificato minaccia la tenuta del sistema produttivo nazionale. Oltre un milione di piccole realtà produttive in Italia rischiano di scomparire a causa dell'impossibilità di gestire il passaggio generazionale, secondo i dati dell'indagine Cna condotta su più di 2.000 imprenditori in tutto il Paese. Il quadro che emerge dal rilevamento è preoccupan .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imprese in crisi: un milione di aziende rischia il ricambio Hai una rata troppo alta con l’Agenzia delle Entrate Notizie correlate L'agricoltura pugliese soffre i rincari di carburanti e fertilizzanti: “La crisi rischia di scaricarsi sulle aziende"L'assessore Paolicelli ha chiesto l'attivazione di un confronto con il Governo nazionale per affrontare le conseguenze economiche del drammatico... Aziende familiari del Mezzogiorno, il ricambio generazionale punta su talento e formazioneLe aziende familiari si confermano l’ossatura del sistema produttivo del Mezzogiorno: rappresentano il 62% delle realtà attive, circa 222mila... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Caro gasolio, allarme Cgia sull’autotrasporto: un’impresa su cinque a rischio chiusura; Crisi energetica 2026: cosa sta accadendo e come possono reagire cittadini e imprese; Perché la cyber war iraniana è un cruccio per le imprese italiane; Perse 750 aziende in un anno: Senza tutele la crisi fa paura. Imprese in crisi, i finanziamenti non sostituiscono il merito creditizioLinea dura della giurisprudenza di legittimità e merito sulla concessione abusiva del credito. La garanzia pubblica non legittima prestiti a imprese insolventi. E anche le banche devono prestare atten ... italiaoggi.it Crisi Energetica, il piano dell’Ue per l’emergenza: voucher, aiuti alle imprese ma niente smart-workingL'Unione europea risponde alla crisi energetica con il piano Accelerate EU, che prevede voucher energetici, sostegni diretti al reddito e aiuti ... fanpage.it Oggi, per la millesima volta, l'associazione delle imprese assicuratrici propone l'estensione ai proprietari di casa dell'obbligo di assicurazione contro le calamità naturali. Nel frattempo, nonostante l'obbligo in vigore per le imprese, solo il 15% ha adempiuto. Ch x.com Roberta Angelilli al ministero delle Imprese: criticità produttive e indotto a rischio. Il Consorzio Industriale del Lazio: «asset strategico, va rilanciano con una visione di lungo periodo» - facebook.com facebook