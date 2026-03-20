Aziende familiari del Mezzogiorno il ricambio generazionale punta su talento e formazione

Le aziende familiari del Mezzogiorno costituiscono il 62% delle imprese attive nella regione, equivalenti a circa 222mila realtà. Queste aziende impiegano il 47% della forza lavoro totale, circa 1,9 milioni di persone. Il ricambio generazionale si concentra su talento e formazione, con un’attenzione crescente alle nuove competenze per continuare la tradizione imprenditoriale.

Le aziende familiari si confermano l’ossatura del sistema produttivo del Mezzogiorno: rappresentano il 62% delle realtà attive, circa 222mila imprese, e impiegano il 47% della forza lavoro complessiva, pari a circa 1,9 milioni di occupati. Sono diffuse soprattutto nei settori manifatturiero, alimentare, nella fabbricazione di prodotti in metallo, nel commercio all’ingrosso e nell’assistenza sanitaria. È quanto emerge dal secondo report Flag sulle aziende familiari del Sud, realizzato dal Centro di ricerca Family Business Lab on Accounting and Governance (FLAG), nato dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Non è nemmeno chiaro se abbia mai messo piede negli Stati Uniti. Xu Bo, miliardario cinese dei videogiochi, 48 anni, attivissimo sui social, vive molto per conto suo. E a modo suo ha risolto una delle grandi questioni che assillano le aziende familiari, ovvero i - facebook.com facebook