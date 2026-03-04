Schwazer riparte da Alessandria | ritorno ufficiale nella nuova mezza maratona di marcia

Domenica 8 marzo ad Alessandria si svolgeranno i Campionati Italiani Assoluti di marcia 2026, un evento che segna il ritorno di Schwazer alle competizioni ufficiali. La gara si terrà sulla distanza della mezza maratona, un percorso di 21,097 chilometri che rappresenta una novità nel panorama internazionale di questa disciplina.

Domenica 8 marzo Alessandria ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di marcia 2026 su una distanza nuova per il panorama internazionale: la mezza maratona (21,097 km). Tra gli iscritti spicca un nome che riaccende inevitabilmente attenzione e dibattito: Alex Schwazer, 41 anni, pronto a tornare in una rassegna tricolore dopo aver concluso la lunga squalifica per doping. Per il marciatore altoatesino, campione olimpico della 50km a Pechino 2008, sarà un rientro in una gara “vera” e in un formato inedito, con l’obiettivo di misurarsi di nuovo in un contesto competitivo nazionale. Dopo gli otto anni di stop, che gli hanno anche fatto sfumare il... 🔗 Leggi su Sportface.it

Alex Schwazer torna in gara, mezza maratona ad AlessandriaAGI - Alex Schwazer, a 41 anni, torna in gara e questa volta lo fa in occasione di una storica 'prima' per la marcia, il Campionato italiano assoluto...

Leggi anche: Alex Schwazer torna in gara: partecipa alla mezza maratona. “È per il mio miglior amico, morto una settimana fa”

Tutti gli aggiornamenti su Schwazer riparte.

Schwazer torna in pista: domenica ai campionati italiani di marcia seniorBOLZANO. Il marciatore altoatesino Alex Schwazer, a 41 anni, non ha ancora abbandonato l'agonismo. Domenica sarà infatti al via ad Alessandria ai campionati italiani di marcia sulla distanza di 21 ... altoadige.it

Alex Schwazer torna alle gare ad Alessandria, debutto dopo la fine della squalificaDomenica in gara, è il suo ritorno agonistico dopo gli otto anni lontano dalle competizioni nella prova maschile del Campionato Italiano di marcia ... rainews.it