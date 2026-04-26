impossibile sbagliare

Con l’arrivo della primavera-estate 2026 si notano cambiamenti nel mondo della moda, con tessuti più leggeri e colori più vivaci. Tra le novità più evidenti, la gonna di jeans midi torna a essere protagonista, accompagnata da bluse leggere e abiti chemisier. Il clima più mite invita a indossare capi pratici e freschi, pronti a rendere più semplice e confortevole il quotidiano.

I l sole splende, gli uccellini cantano, il guardaroba si fa più fresco e leggero. Tra bluse impalpabili e abiti chemisier, il guardaroba della Primavera-Estate 2026 segna l’atteso ritorno della gonna di jeans midi. Come scegliere la gonna midi in base al fisico: 5 modelli che valorizzano X La denim skirt, d’altra parte, è ormai una presenza imprescindibile nell’armadio di fashioniste di ogni età, pronte a riproporla in versione aggiornata e rivisitata stagione dopo stagione. I prossimi mesi, allora, segneranno il successo della gonna di jeans midi: sofisticata e femminile, chic e versatile, in grado di far innamorare ogni donna. I modelli della Primavera-Estate 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it

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