Sangiustese-Civitanovese | guai a sbagliare

"Di fronte avremo la Civitanovese e non la penultima in classifica". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, avverte i suoi sui pericoli della gara interna di oggi. "Il momento – spiega il tecnico – contraddice quanto potrebbe far pensare la classifica, questo periodo parla di una formazione rossoblù in salute, forte e migliorata dal mercato". E allora non c’è da fare riferimento al match di andata quando la Sangiustese ha vinto 0-2. "Quello era un altro campionato" taglia corto Sansovini. In questi giorni la gara è uno dei pensieri fissi del tecnici. "Si pensa sempre alla gara sperando di avere fatto tutto bene in settimana, la riprova sarà data dal campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

