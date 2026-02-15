Sangiustese-Civitanovese | guai a sbagliare
Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, ha messo in guardia la squadra contro gli errori in vista della partita contro la Civitanovese, che considera una rivale forte e non una formazione in crisi. La squadra di Sansovini si prepara a affrontare una sfida difficile, consapevole che un risultato negativo potrebbe compromettere le ambizioni di classifica. La Civitanovese, infatti, si presenta con un record di vittorie recenti e un’ottima condizione fisica, rendendo questa partita particolarmente importante per entrambe le squadre.
"Di fronte avremo la Civitanovese e non la penultima in classifica". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, avverte i suoi sui pericoli della gara interna di oggi. "Il momento – spiega il tecnico – contraddice quanto potrebbe far pensare la classifica, questo periodo parla di una formazione rossoblù in salute, forte e migliorata dal mercato". E allora non c’è da fare riferimento al match di andata quando la Sangiustese ha vinto 0-2. "Quello era un altro campionato" taglia corto Sansovini. In questi giorni la gara è uno dei pensieri fissi del tecnici. "Si pensa sempre alla gara sperando di avere fatto tutto bene in settimana, la riprova sarà data dal campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
