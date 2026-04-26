Implantologia a carico immediato | cosa significa davvero avere denti fissi in tempi rapidi

L'implantologia a carico immediato permette di ottenere denti fissi in tempi rapidi rispetto ai metodi tradizionali. Questa tecnica consiste nell'inserimento di impianti e nel posizionamento di denti provvisori nello stesso intervento. Il trattamento viene eseguito in una singola seduta, riducendo così il numero di visite e le tempistiche complessive. La scelta di questa procedura dipende da vari fattori clinici e dalla condizione ossea del paziente.

Tempo di lettura: 6 minuti Quando si parla di riabilitazione dentale, uno dei temi che genera più interesse è la possibilità di ridurre i tempi del trattamento. L’idea di poter tornare ad avere denti fissi in tempi brevi è oggi una realtà concreta, grazie all’evoluzione dell’ implantologia a carico immediato. Presso i dentisti certificati AIDA (Approccio Implantare Digitalmente Avanzato), questo approccio viene gestito attraverso protocolli strutturati e tecnologie digitali che permettono di pianificare ogni fase con precisione. L’obiettivo non è solo velocizzare il percorso, ma farlo mantenendo controllo, stabilità e qualità del risultato....🔗 Leggi su Anteprima24.it

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