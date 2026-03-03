Durante un evento mondiale dedicato agli NFC e alla telefonia, vivo ha presentato in anteprima il nuovo X300 Ultra, un modello che mette in evidenza le sue capacità fotografiche e le prestazioni video. La presentazione ha mostrato le caratteristiche principali del telefono, attirando l’attenzione di giornalisti e appassionati di tecnologia. Il dispositivo si distingue per funzionalità avanzate in ambito multimediale.

in anteprima dall’evento mondiale dedicato agli NFC e alla telefonia, vivo ha mostrato il X300 Ultra, concentrandosi su capacità fotografiche e prestazioni video. l’attenzione ruota attorno a una lente tele 400 mm integrata e a una configurazione di accessori realizzata in collaborazione con SmallRig. il lancio è previsto entro circa un mese, con conferma della compatibilità del teleconverter tra i modelli X200 Ultra e X300 Pro grazie allo stesso attacco. l’arrivo in europa è annunciato per mercati chiave, tra cui francia, germania, italia, polonia, spagna e regno unido, rafforzando l’impegno di vivo nel settore videografico. l’approccio del prodotto privilegia contenuti video di alta qualità, anche in condizioni professionali, con attenzione all’elaborazione 4K LOG e a soluzioni di gestione termica per sessioni prolungate. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Vivo mostra cosa significa davvero un telefono ultra

Leggi anche: Dimenticate filtri e botox: in passerella al Met Opera, la top model 57enne mostra a tutti cosa significa davvero essere una "donna magica". Il suo segreto? È in un dettaglio semplicissimo

Che cosa significa davvero specialty coffeeNel lessico contemporaneo del cibo, specialty è una parola che circola con disinvoltura.

Top 5 BEST Camera Phones in (2026) | Tested & Compared!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vivo mostra

Discussioni sull' argomento Alla più antica mostra d'arte pubblica d'Europa arrivano (anche) gli architetti; La speranza è la cosa con le piume: tutto il programma di Book Pride Milano 2026; Cosa fare in città: gli eventi del week end del 28 febbraio e 1° marzo; Riprova Vivo X200 FE: prezzo finalmente giusto e OriginOS 6 cambiano tutto.

Che cosa significa oggi, nell’era dell’AI, essere umani?: Chiara Bardelli Nonino racconta la mostra che mette in dialogo fotografia e intelligenza artificialeLe due sale espositive del Mufoco accolgono in questi giorni la mostra ANIMATI. God Human Animal Machine a cura di Chiara Bardelli Nonino, affiancata nel progetto da Giacomo Mercuriali (artista visivo ... vogue.it

vivo X300 Ultra si mostra al MWC 2026, insieme ad un kit fotografico d'eccezione #vivoX300Ultra https://gizchina.it/2026/03/vivo-x300-ultra-mwc-2026-novita/ - facebook.com facebook