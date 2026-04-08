Sono iniziate le iscrizioni per il corso di ispezione degli impianti termici, previsto per partire a maggio. Il percorso formativo si rivolge a chi desidera acquisire competenze specifiche nel settore, con lezioni che si terranno nelle prossime settimane. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a un certo termine, e la partecipazione richiede il rispetto di alcuni requisiti previsti dal bando. È possibile consultare i dettagli sul sito ufficiale dell'ente organizzatore.

Sono aperte le iscrizioni per il corso di ispezione degli impianti termici con partenza a maggio. Il corso intende formare le figure professionali addette alle ispezioni sugli impianti termici per dare supporto ai Comuni e alle Province, fornendo tutti gli elementi necessari per svolgere i compiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale. Gli allievi saranno guidati attraverso il percorso formativo ad acquisire le nozioni fondamentali per esercitare l’attività di verificatoreispettore degli impianti termici. La figura formata, dunque, esercita l’attività di verifica e ispezione degli impianti all’interno delle aziende. Durata 76 ore di lezione più una giornata dedicata all’esame finale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corso per ispettore di impianti termici

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Salve dove si trovano le ricevute dei pagamenti delle rate per corso abilitazione 60 CFU per poterle scaricare Grazie - facebook.com facebook

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