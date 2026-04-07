Sospiri alza l' asticella | tre Lamborghini in classe Pro per difendere i titoli nel Campionato italiano Gt Sprint

Il team Vincenzo Sospiri Racing ha comunicato i piani per la stagione 2026 del Campionato italiano Gt Sprint. Dopo aver vinto i titoli Assoluto, Pro-Am e Team nel 2025, l’attenzione si concentra sulla difesa di questi risultati. La squadra intende schierare tre Lamborghini nella categoria Pro, puntando a mantenere la leadership nel campionato. La nuova stagione si svolgerà con un calendario di gare distribuite su diverse tappe lungo il territorio nazionale.

Dopo un 2025 trionfale, culminato con la conquista dei titoli Assoluto, Pro-Am e Team, il Vincenzo Sospiri Racing ha annunciato i propri piani per la stagione 2026 del Campionato italiano Gt Sprint. La compagine romagnola si presenta ai blocchi di partenza con un’offensiva massiccia: tre Lamborghini Huracán GT3 Evo II schierate esclusivamente nella categoria regina, la Pro. Per difendere la corona nazionale, il team principal Vincenzo Sospiri ha puntato su una combinazione di continuità e nuovi talenti provenienti dal vivaio Lamborghini e dai prototipi. Salto di categoria per i campioni Pro-Am in carica, Mattia Michelotto e Ignazio Zanon. Dopo l’intesa vincente dello scorso anno, i due piloti puntano ora al bersaglio grosso: il titolo assoluto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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