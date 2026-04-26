Negli ultimi anni, il rapporto tra immigrazione e sistemi di welfare è diventato un tema centrale nel dibattito pubblico europeo. Tuttavia, spesso questa questione viene trattata in modo superficiale o ideologico, lasciando da parte analisi approfondite e dati concreti. La discussione si concentra sulle implicazioni sociali ed economiche di flussi migratori di massa, mentre le questioni legali e i numeri reali spesso vengono trascurati.

Il rapporto tra immigrazione e welfare è uno dei punti più critici – e meno affrontati con rigore – nel dibattito pubblico europeo. Non si tratta di una questione morale o ideologica, ma di un problema di struttura economica e istituzionale. I sistemi di welfare europei, soprattutto quelli del Nord, sono costruiti su un equilibrio delicato: alta tassazione, ampia redistribuzione e forte coesione sociale. Quando questo equilibrio viene sottoposto a pressioni demografiche rapide e consistenti, come nel caso dell’immigrazione di massa, emergono tensioni difficili da gestire. Il caso della Danimarca è emblematico perché mostra come anche una delle società più aperte e avanzate abbia progressivamente cambiato approccio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Immigrazione di massa e welfare: ecco come e perché non si tengono insieme

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