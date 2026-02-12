Il governo Meloni ha approvato un nuovo blocco navale per fermare le partenze di migranti. La misura si basa su un modello già usato in Albania, con l’obiettivo di bloccare l’immigrazione illegale di massa. La decisione è arrivata nelle ultime ore, durante il Consiglio dei Ministri, e punta a ridurre i flussi di persone che partono via mare senza autorizzazione. La questione dell’immigrazione e della protezione internazionale resta al centro del dibattito politico.

Immigrazione e protezione internazionale: sono queste le materie alla base del provvedimento approvato nelle scorse ore in Consiglio dei Ministri. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato la necessità di “ rafforzare il contrasto all’immigrazione illegale di massa ai trafficanti di esseri umani ”. (ANSA FOTO) – Notizie.com Nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale come il rischio di terrorismo, insomma, sarà possibile “ impedire l’attraversamento delle acque territoriali italiane ” e “ condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazioni sottoposte all’interdizione anche in Paesi terzi ”. 🔗 Leggi su Notizie.com

Cos'è il blocco navale approvato dal governo Meloni e perché torna il modello Albania: "Stop all'immigrazione illegale di massa"

Il governo di Giorgia Meloni insiste sul modello adottato in Albania e annuncia l’istituzione di un blocco navale per gestire l’immigrazione.

La politica sui migranti si fa sempre più dura.

