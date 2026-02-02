Il Ferrari Club di Forlimpopoli prepara un 2026 denso di attività | Gli ospiti ci tengono a venire perchè qui si respira tanta passione

Il Ferrari Club di Forlimpopoli ha avviato le iscrizioni per il 2026, promettendo un calendario ricco di eventi. I soci si riuniscono tra piadine, salsicce e bicchieri di Sangiovese, mentre il rombo dei motori si sente nell’aria. Gli appassionati arrivano da tutta la zona, attratti dall’atmosfera di passione e amicizia che si crea durante le riunioni. La voglia di condividere la passione per le auto sportive spinge il club a pianificare molte iniziative anche nel prossimo futuro.

Il punto di partenza è l'entusiasmo generato dai successi recenti. “Il 2025 è stata una stagione straordinaria, carica di appuntamenti di grandissimo interesse per tutti gli appassionati", afferma Ambrosini Piadina, salsiccia, Sangiovese e il rombo dei motori che risuona nei discorsi dei soci. Il Ferrari Club di Forlimpopoli ha aperto ufficialmente il tesseramento per la stagione 2026. Il presidente Filippo Ambrosini, tra una stretta di mano e l'altra, ha tracciato il solco di quella che si preannuncia come un’annata densa di appuntamenti. Il punto di partenza è l'entusiasmo generato dai successi recenti.🔗 Leggi su Forlitoday.it

