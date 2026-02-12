Carnevale 2026 a Santa Margherita Ligure | feste in maschera pentolacce giochi e animazione

Questa settimana a Santa Margherita Ligure parte il Carnevale 2026. Le strade si riempiono di feste in maschera, pentolacce e giochi per tutte le età. Le associazioni locali organizzano eventi e animazioni, portando allegria e colore in città. La tradizione carnevalesca torna a coinvolgere cittadini e visitatori in un clima di festa semplice e spontaneo.

Prende il via questa settimana il Carnevale made in Santa Margherita Ligure, una rassegna di appuntamenti che ha per indiscusso protagonista il tessuto associativo cittadino. Dopo le festività natalizie, che hanno visto la città teatro di numerosi eventi per grandi e piccini, una nuova opportunità di festa e divertimento per famiglie e bambini. Domenica 15 febbraio10° Cimento (in maschera)Piazza del Sole – Ore 11.00A cura di AVIS, Associazione Balneari e Lo Scoglio di Sant'Erasmo. In collaborazione con Photoclub Avis Martedì 17 febbraioFesta di Carnevale con pentolaccia e giochi per bambiniSede della Croce Rossa (Corso Matteotti 77) – Ore 15.

