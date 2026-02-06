Eroina in riviera | un arresto a Santa Margherita Ligure

Un uomo di 32 anni è finito in manette a Santa Margherita Ligure. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di droga, accusandolo di spaccio. La polizia ha eseguito l’arresto nel pomeriggio, mentre l’uomo tentava di nascondere la sostanza. Le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire eventuali complici e il giro di distribuzione.

Un 32enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Santa Margherita Ligure perché accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante un pattugliamento l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato visto mentre si trovava alla guida della propria auto ed è stato fermato per un.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

