Il Wine Gate alla cena con Trump | durante gli spari i presenti portano via le bottiglie

Durante una cena con un ex presidente negli Stati Uniti, sono stati uditi degli spari e alcune persone hanno portato via bottiglie di vino. La serata, che doveva essere un momento di gala, si è rapidamente trasformata in una scena di tensione e confusione. I partecipanti hanno reagito in modo rapido, cercando di mettere in salvo le bottiglie di valore. La situazione è rimasta sotto controllo dopo alcuni minuti, ma l’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti.

Da serata di gala a scena da film grottesco il passo è stato brevissimo. Quello che doveva essere uno degli eventi più eleganti dell’anno a Washington si è trasformato in pochi istanti in un mix di tensione, caos, e qualche scelta decisamente discutibile. Dopo gli spari che hanno interrotto il tradizionale gala dei corrispondenti della Casa Bianca, con il presidente americano, il vice e la first lady presenti in sala, il panico ha preso il sopravvento. Invitati sotto i tavoli, sicurezza in azione, evacuazioni rapide. Ma, come spesso accade nell’era dei social, non tutto è rimasto confinato al dramma. Finito l’allarme iniziano le “priorità alternative”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il "Wine Gate" alla cena con Trump: durante gli spari i presenti portano via le bottiglie Notizie correlate Usa, spari durante la cena di Trump con i giornalisti: il momento dell’attaccoIl presidente Donald Trump è stato evacuato alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca dopo che un uomo ha aperto il fuoco, ferendo un... Leggi anche: "Ci siamo abbassati sotto i tavoli", "Abbiamo sentito gli spari": il racconto dei corrispondenti alla cena con Trump