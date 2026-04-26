Il Wine Festival promuove il territorio

Oggi si conclude la quindicesima edizione dell’Orcia Wine Festival, evento che si tiene a San Quirico d’Orcia. La manifestazione è dedicata alla scoperta dei vini Orcia Doc, con la partecipazione di esperti, sommelier e ristoratori di livello. L’iniziativa offre l’opportunità di conoscere le produzioni vinicole locali e di approfondire le caratteristiche dei vini del territorio.

Si chiude oggi la quindicesima edizione dell’ Orcia Wine Festival, a San Quirico d’Orcia, l’iniziativa pensata per consentire la scoperta dei vini Orcia Doc con la partecipazione di esperti, sommelier e ristoratori d’eccellenza. Promossa dal Comune di San Quirico d’Orcia, in collaborazione con il Consorzio del Vino Orcia, l’evento ha nelle sale di Palazzo Chigi il suo baricentro con degustazioni tecniche guidate e banchi di assaggio, assieme a tutto il territorio circostante. Tra le novità di questa edizione anche le altre eccellenze gastronomiche del territorio in mostra grazie alla collaborazione con la Strada del Vino Orcia. "L’Orcia Wine...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Wine Festival promuove il territorio Al Merano Wine Festival vini palestinesi ambasciatori di pace e vitigni albanesi unici al mondo Notizie correlate Degustazioni, tour e oltre 90 vignaioli del territorio: a Isola torna l'Orange Wine FestivalVenerdì 24 aprile, nel centro storico di Isola, si terrà il tradizionale Orange Wine Festival - Nature in the Glass. Venticinquesima edizione per il concorso letterario Nazionale “Bere il territorio” di Go WineALBA – Go Wine presenta la venticinquesima edizione del Concorso Letterario Nazionale “Bere il Territorio”, lanciando il Bando di Concorso. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Wine Festival promuove il territorio; Delegazione della Pro loco di Albinea a Berlino per promuovere i prodotti del territorio; Il 24 aprile a Bagno Vignoni prende il via Orcia Wine Festival; Orcia Wine Festival: torna l’appuntamento dedicato all’Orcia Doc e al territorio d’origine. Il Wine Festival promuove il territorioSi chiude oggi la quindicesima edizione dell’Orcia Wine Festival, a San Quirico d’Orcia, l’iniziativa pensata per consentire la scoperta ... lanazione.it Orcia Wine Festival: al via l’appuntamento dedicato all’Orcia Doc e al territorio d’origineTutto pronto per la quindicesima edizione dell’Orcia Wine Festival, in programma dal 24 al 26 aprile a San Quirico d’Orcia. Un evento che celebra il connubio tra eccellenze vinicole, tradizione e cult ... radiosienatv.it Aprilia si trasforma nella “Città del Calice”. Leggi qui: https://www.studio93.it/aprilia-wine-festival-tante-eccellenze-per-la-seconda-edizione - facebook.com facebook