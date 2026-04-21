Degustazioni tour e oltre 90 vignaioli del territorio | a Isola torna l' Orange Wine Festival
Il prossimo 24 aprile nel centro storico di Isola si svolgerà il tradizionale Orange Wine Festival, intitolato Nature in the Glass. La manifestazione prevede degustazioni e tour, coinvolgendo oltre 90 vignaioli provenienti dalla zona. È prevista una giornata dedicata alla promozione di vini orange, con l’obiettivo di far conoscere le produzioni locali e le tecniche di vinificazione utilizzate.
Venerdì 24 aprile, nel centro storico di Isola, si terrà il tradizionale Orange Wine Festival - Nature in the Glass. Oltre 90 vignaioli provenienti da 11 Paesi presenteranno i loro vini bianchi, orange e spumanti. I viticoltori che, come da tradizione, arriveranno a Isola l’ultimo venerdì di.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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