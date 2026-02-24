Venticinquesima edizione per il concorso letterario Nazionale Bere il territorio di Go Wine

Go Wine ha annunciato la venticinquesima edizione del concorso letterario “Bere il territorio” per celebrare la cultura del vino e del paesaggio. La decisione di continuare l’iniziativa nasce dalla crescente partecipazione di scrittori e appassionati che vogliono condividere storie legate alle produzioni locali. Il bando è stato aperto e già si registrano le prime iscrizioni da diverse regioni italiane, puntando a coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

ALBA – Go Wine presenta la venticinquesima edizione del Concorso Letterario Nazionale "Bere il Territorio", lanciando il Bando di Concorso. L'associazione, nata ad Alba il 21 febbraio 2001, coglie la ricorrenza dei 25 anni dalla costituzione per promuovere l'iniziativa e lo fa a L'Aquila, dove da anni opera un club di soci Go Wine e in omaggio alla città Capitale Italiana della Cultura per il 2026. "Bere il territorio" è un progetto culturale che ha sempre accompagnato la vita dell'associazione fin dalla sua costituzione, caratterizzandosi come un'iniziativa qualificante per Go Wine e sempre molto partecipata.