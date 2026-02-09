Dramma al Luna Park la giostra si spezza in volo | è tragedia VIDEO

Un sabato di festa al Luna Park si è trasformato in una scena di paura. Mentre le persone si divertivano tra giostre e stand, la giostra si è improvvisamente rotta e si è schiantata a terra. Sono stati momenti di terrore, con persone che sono volate in aria e altri che sono rimasti feriti. La polizia e i soccorritori sono arrivati in fretta, ma la tragedia ha già fatto alcune vittime. La zona è stata subito isolata per le verifiche, mentre si cerca di capire cosa sia successo davvero.

Un sabato di festa si è trasformato in tragedia in un luogo dedicato al divertimento e all'arte. Nel momento in cui la folla era immersa tra stand, colori e attrazioni, qualcosa è andato irrimediabilmente storto, provocando morti e feriti e scuotendo l'atmosfera di un evento molto amato. Il dramma al Luna Park: cos'è accaduto alla giostra. Sabato 7 Febbraio, attorno alle 18.15 locali, una giostra panoramica ad alta velocità ha subito un cedimento strutturale mentre era in funzione. La macchina da divertimento, che ruotava con visitatori a bordo, ha inclinato improvvisamente un'estremità prima di spezzarsi e schiantarsi al suolo, precipitandosi verso la folla terrorizzata.

