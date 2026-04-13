L’Inter ha portato a termine una rimonta sorprendente nella partita contro il Como, trasformando una situazione sfavorevole in una vittoria. La squadra ha segnato diversi gol nel secondo tempo, ribaltando il risultato e mantenendo vive le speranze di conquistare il titolo di campione d’Italia. La partita si è conclusa con una vittoria importante per i nerazzurri, che continuano a inseguire il primo posto in classifica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’Inter ha compiuto una delle più emozionanti rimonte della stagione, superando il Como con un clamoroso 4-3 al Sinigaglia. Dopo un inizio difficile, con i padroni di casa che sono riusciti a portarsi in vantaggio di ben due reti, i nerazzurri hanno dimostrato grande carattere e determinazione per ribaltare la situazione e conquistare i tre punti preziosi. La sfida si è rivelata un vero e proprio spettacolo di calcio, grazie alle prestazioni da campione di Marcus Thuram e Denzel Dumfries, autori di una doppietta ciascuno.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rimonta straordinaria dell’Inter: corsa entusiasmante verso il Scudetto!

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