Il Napoli vince scavalca il Milan e tiene viva la corsa scudetto

Da anteprima24.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 31ª giornata di Serie A, il Napoli ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Milan allo stadio Diego Armando Maradona. La partita si è conclusa con un risultato stretto, deciso nella ripresa da un gol di Matteo Politano. Con questa vittoria, la squadra partenopea ha superato i rossoneri in classifica, mantenendo aperta la corsa per il titolo di campione d’Italia.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli si aggiudica il big match della 31ª giornata di Serie A superando 1-0 il Milan allo stadio Stadio Diego Armando Maradona, al termine di una gara equilibrata e decisa nella ripresa da Matteo Politano. Tre punti pesantissimi per la squadra di Antonio Conte, che riesce così a superare i rossoneri in classifica e a restare agganciata alla corsa scudetto. La sfida si apre con buoni ritmi ma poche vere occasioni da gol. Il Napoli prova a fare la partita, mantenendo il possesso e cercando varchi nella difesa avversaria, mentre il Milan guidato da Massimiliano Allegri si mostra compatto e pronto a ripartire. Nonostante l’intensità, il primo tempo scivola via senza particolari sussulti, con le due squadre attente più a non scoprirsi che ad affondare il colpo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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