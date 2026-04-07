L'Inter ora fa i conti per lo scudetto | quanti punti mancano e quando può arrivare la festa
L'Inter si trova in una posizione favorevole nella corsa allo scudetto, con sette punti di vantaggio sulla squadra avversaria. Mancano ancora sette giornate alla conclusione del campionato e la squadra di Chivu sta monitorando attentamente la classifica, sperando di mantenere il vantaggio fino alla fine. La possibilità di conquistare il titolo nazionale si avvicina, mentre i tifosi attendono con ansia i prossimi incontri.
La squadra di Chivu ha 7 punti di vantaggio su quella di Conte quando mancano 7 giornate alla fine del campionato. Per conquistare il titolo servono ancora 15 punti. Cosa succede in caso di arrivo a pari punti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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