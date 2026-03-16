Inter a + 8 sul Milan | quanti punti mancano allo scudetto

L'Inter si trova ora a otto punti di distanza dal Milan in classifica, dopo il pareggio di sabato contro l’Atalanta. La partita, che ha suscitato alcune polemiche, ha lasciato malcontento tra i tifosi nerazzurri, soprattutto perché il Milan, vincendo contro la Lazio, avrebbe potuto ridurre ulteriormente il vantaggio. La lotta per lo scudetto rimane serrata e ancora molto aperta.

Quanti punti mancano allo scudetto. Il pareggio di sabato contro l’Atalanta tra le polemiche aveva lasciato un certo malcontento in casa Inter sopratutto per il rischio che il Milan, in caso di vittoria contro la Lazio, accorciasse ancora portandosi a -5 dalla vetta. Per fortuna per l’Inter, la Lazio ha battuto poi il Milan uno a zero, permettendo addirittura ai nerazzurri di allungare e portarsi a +8 sui rossoneri a 9 giornate dalla fine. Inter, quanti punti mancano allo scudetto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biagio Privitera (@biapri.58) A 9 giornate dalla fine avere un vantaggio di 8 punti è un buon tesoretto da gestire. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Leggi anche: Inter a + 10 sul Milan: ecco quanti punti mancano allo scudetto Leggi anche: Chivu e Dimarco in vista di Milan-Inter: “Non è un match point, mancano ancora 33 punti per lo scudetto” CHI VINCERÀ IL DERBY DI MILANO TRA MILAN E INTER Contenuti e approfondimenti su Inter a 8 sul Milan quanti punti... Temi più discussi: Calcio, risultati di A: frena l’Inter, +8 sul Milan; Milan Inter in tv e streaming: dove vedere il derby; Milan-Inter, orari e dove vedere il derby in TV; Derby di Milano: Milan vince 1-0 tra polemiche per un rigore non concesso all’Inter. Serie A: Inter beffata, Atalanta pareggia tra le proteste e il Milan ora è a -8L'Inter pareggia 1-1 con l'Atalanta, a San Siro, e si porta a +8 sul Milan secondo. I rossoneri sono in campo domani a Roma, contro la Lazio. ansa.it Milan-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sul derby tra Allegri e ChivuRossoneri e nerazzurri si affrontano a San Siro nella sfida valida per la 28esima giornata del campionato di Serie A ... tuttosport.com A proposito di episodi a confronto. Questo non è un intervento da cartellino rosso per SUSIC Perché a noi ce li hanno sempre fischiati tipo Milik ... #var #juventus #Inter - facebook.com facebook L' #Inter perde #Mkhitaryan: ecco quando può rientrare in campo, il comunicato ufficiale x.com