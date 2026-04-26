Il 25 aprile sera è stato arrestato Cole Thomas Allen, sospettato di aver pianificato un possibile attentato al presidente americano. Si tratta del terzo episodio di questo tipo e ha portato a un approfondimento delle motivazioni dietro l’arresto. Le autorità hanno annunciato che le ragioni di Allen saranno oggetto di ulteriori indagini nei prossimi giorni per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Roma, 27 aprile 2026 – Le ragioni di Cole Thomas Allen, arrestato il 25 aprile sera per un possibile attentato al presidente americano Donald Trump, saranno oggetto di indagine nei prossimi giorni. Come quelle di Ryan Routh e Thomas Crooks, i due precedenti attentatori. Ma se su Routh i dubbi sono pochi (pentito di aver votato per Trump nel 2016, aveva proprio intenzione di eliminarlo) intorno al tentativo del ventenne Crooks le teorie del complotto sono numerose. A partire dal risultato: una ferita all’orecchio di Trump, sanguinamento abbondante e bendaggio esibito e poi trasformato in gadget per la campagna elettorale; però lo sparo, secondo i complottisti, non avrebbe lasciato sequele di nessun genere, e l’orecchio destro di Trump non sembrerebbe danneggiato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il terzo attentato. Ora il complottismo divide il fronte Maga

Notizie correlate

Trump e il sospetto che lo insegue: nel mondo Maga nasce il dubbio sull’attentato in PennsylvaniaA distanza di quasi due anni e mezzo da quella giornata che segnò la corsa alla Casa Bianca, l’attentato a Donald Trump durante un comizio a Butler,...

Crollo Orbán: il verdetto dell’Ungheria scuote il fronte MAGAIl Vicepresidente JD Vance ha commentato lunedì sera il netto rifiuto elettorale subito da Viktor Orbán in Ungheria, definendo la sconfitta del primo...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Mondo Maga in fermento, 'l'attentato a Trump era una messinscena'; Spari al gala dei corrispondenti: il terzo attentato a Trump è il sintomo di una Nazione che si militarizza dall'interno.

DONALD TRUMP / PER ‘MAGA’ L’ATTENTATO DI BUTLER ERA UNA MESSISCENA. E ORA?Da fine anno scorso e per i primi mesi del 2026, intensificandosi proprio negli ultimi 5 giorni, si sono moltiplicate in America, soprattutto nei super conservatori ambienti MAGA, storicamente di ... lavocedellevoci.it

Il mondo Maga in fermento, 'l'attentato a Trump era una messinscena'Nelle ultime settimane, mentre le critiche nei confronti di Donald Trump da parte dei suoi stessi sostenitori hanno raggiunto il culmine per la guerra contro l'Iran, nel mondo Maga ha preso piede una ... ansa.it

#SanFeliceCirceo #sfilata #autodepoca "Coppa d'oro della Maga Circe" dal 24 al 26 #Aprile dalle 9:00 alle 14:00 divieto di transito veicolare e pedonale in #ViaAcropoli, #PiazzaledelleCrocette https://shorturl.at/MRoih #viabiliLAZ - facebook.com facebook

Il giovane diplomatico che predica l'agenda Maga in Europa. Chi è il 27enne Samuel Samson alla guida delle truppe di Trump contro l' Unione europea. #ANSA x.com