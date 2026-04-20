Trump e il sospetto che lo insegue | nel mondo Maga nasce il dubbio sull’attentato in Pennsylvania

Da quasi due anni e mezzo, si continua a discutere di un attentato avvenuto in Pennsylvania, legato alla campagna elettorale di un ex presidente. Le indagini ufficiali e le ricostruzioni giornalistiche cercano di chiarire cosa sia successo e chi possa essere coinvolto. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica, con sospetti e interrogativi ancora irrisolti. La questione si inserisce in un quadro più ampio di indagini e sospetti legati alla politica nazionale.

A distanza di quasi due anni e mezzo da quella giornata che segnò la corsa alla Casa Bianca, l’attentato a Donald Trump durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, torna al centro dello scontro politico con una dinamica imprevista: non sono gli avversari a metterlo in discussione, ma una parte del suo stesso mondo. La crepa si apre dentro l’universo Maga, dove il consenso non si rompe frontalmente ma si logora attraverso il dubbio, insinuato e rilanciato fino a diventare una questione politica. È qui che l’episodio, da simbolo di forza, rischia di trasformarsi in un terreno scivoloso. A riaccendere la miccia è Marjorie Taylor Greene, figura storica del trumpismo oggi in rotta con il presidente, che chiede la desecretazione completa dei documenti sull’attentato del 2024.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump e il sospetto che lo insegue: nel mondo Maga nasce il dubbio sull’attentato in Pennsylvania Notizie correlate La teoria del complotto sul falso attentato a Donald Trump in PennsylvaniaL’ex deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene dice che l’attentato contro Donald Trump durante un comizio a Butler in Pennsylvania è un falso. Hormuz, la flotta che non nasce: missione Usa nel Golfo, il mondo dice no a TrumpLa proposta americana di creare una missione navale internazionale nello stretto di Hormuz si sta trasformando in un problema politico per la Casa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Trump fuori controllo, l'attacco a Leone crea sospetto anche tra i cattolici; Trump ha perso il controllo - Pierre Haski; Cuba potrebbe rivelare il vero volto dell'America First; Il re taumaturgo | Trump sfida il Papa e la destra non sa più a che santo votarsi. Trump contro le nozze tra Ivanka e Kushner, il retroscena: Troviamo qualcosa su di luiL'ex procuratore rivela: Trump gli chiese di raccogliere materiale compromettente su Kushner per far lasciare la figlia ... ilfattoquotidiano.it “Preparativi militari Usa si intensificano nel silenzio”. Prima o poi Donald Trump potrebbe “dare l’ordine di intervenire” a Cuba. Lo affermano fonti consultate da Usa Today, in anonimato, perché non autorizzate a parlare con la stampa. Lo stesso Pentagono, pu - facebook.com facebook I buoni consigli del politologo Ian Bremmer: A Trump non rimane che fare una cosa sola: porre fine alla guerra e dichiarare la vittoria Certo, sarebbe una bugia, ma non sarebbe certo la prima e una in più o una in meno, non fa la differenza Anna Momigliano, x.com