Il Suv impazzito semina il panico a Catania | inseguito e fermato chi c' era a bordo

Nella serata di ieri, un SUV ha provocato scompiglio nel centro di Catania, quando ha iniziato a circolare in modo imprevedibile. Un'auto in fuga è stata inseguita dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, che sono riusciti a bloccarla dopo alcuni minuti di inseguimento. A bordo dell’auto si trovavano diverse persone, tutte successivamente identificate. La vicenda ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, provocando momenti di preoccupazione nella zona.

Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, impegnati in tarda serata in un servizio di perlustrazione nel quartiere "San Cristoforo", al termine di un intervento su strada, hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un 53enne catanese per "furto aggravato". Al riguardo, i militari dell'Arma, nell'effettuare la svolta in via Adamo, hanno notato un SUV di lusso che percorreva a velocità sostenuta la via della Concordia in direzione di via Acquicella. I militari hanno deciso di capire il motivo di tanta fretta ed hanno inseguito il SUV il cui conducente, avendo visto dallo specchietto retrovisore l'auto dei Carabinieri con lampeggianti e sirene azionati che lo seguiva, ha iniziato manovre pericolose di sorpasso all'altezza del viale della Regione imboccando la via Palermo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il Suv impazzito semina il panico a Catania: inseguito e fermato, chi c'era a bordo Notizie correlate Semina il panico in centro a bordo di un monopattinoCarrara, 20 aprile 2026 – Momenti di tensione e pericolo in centro a Carrara ieri mattina per diversi cittadini. Delitto di Montecalvoli, il killer di Kevin fermato in A1. Era a bordo di un suv diretto verso RomaArezzo, 14 febbraio 2026 – La svolta nel delitto di Kevin Muharremi, il giovane di 25 anni ucciso questa mattina, 14 febbraio, a Montecalvoli, è...