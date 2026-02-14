Delitto di Montecalvoli il killer di Kevin fermato in A1 Era a bordo di un suv diretto verso Roma

Il sospettato del omicidio di Kevin Muharemi è stato arrestato mentre viaggiava sull’autostrada A1, diretto verso Roma. È stato fermato a bordo di un suv che stava attraversando il tratto tra Arezzo e Firenze. La polizia lo ha intercettato grazie a una soffiata e ora si trova in questura per essere interrogato.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – Possibile svolta nel delitto di Kevin Muharemi, il giovane di 25 anni ucciso questa mattina, 14 febbraio, a Montecalvoli. La macchina con l'indiziato di delitto è stata fermata nel primo pomeriggio dagli uomini della polizia stradale di Arezzo, sottosezione di Battifolle. Erano appostati - ricevuta la segnalazione che era stata diramata a tutte le forze dei polizia su targa e modello - e quando l'hanno vista transitare l'hanno inseguita e fermata. A bordo c'era il giovane, italiano di origini albanesi, ritenuto il killer del 26enne. Stavano cercando di far perdere le tracce in direzione Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

