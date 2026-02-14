Il sospettato del omicidio di Kevin Muharemi è stato arrestato mentre viaggiava sull’autostrada A1, diretto verso Roma. È stato fermato a bordo di un suv che stava attraversando il tratto tra Arezzo e Firenze. La polizia lo ha intercettato grazie a una soffiata e ora si trova in questura per essere interrogato.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – Possibile svolta nel delitto di Kevin Muharemi, il giovane di 25 anni ucciso questa mattina, 14 febbraio, a Montecalvoli. La macchina con l'indiziato di delitto è stata fermata nel primo pomeriggio dagli uomini della polizia stradale di Arezzo, sottosezione di Battifolle. Erano appostati - ricevuta la segnalazione che era stata diramata a tutte le forze dei polizia su targa e modello - e quando l'hanno vista transitare l'hanno inseguita e fermata. A bordo c'era il giovane, italiano di origini albanesi, ritenuto il killer del 26enne. Stavano cercando di far perdere le tracce in direzione Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Delitto di Montecalvoli, il killer di Kevin fermato in A1. Era a bordo di un suv diretto verso Roma

Kevin ha perso la vita a causa di una lite scoppiata in un pub di Montecalvoli, un episodio che ha portato a una sparatoria e alla corsa in auto per cercare aiuto.

È stato fermato il sospettato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, ma successivamente rilasciato.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Omicidio a Montecalvoli: chi è il 25enne ucciso in auto a colpi di pistola. Prima la lite in un pub – Video; Omicidio nel Pisano: 25enne ucciso in auto. Il luogo del delitto; Kevin Muharremi ucciso a colpi di pistola in auto: l'agguato all'alba, tornava a casa dopo la serata tra amici; Arezzo, tentato furto in villa: ladro muore nella fuga. Caccia ai complici.

Delitto di Montecalvoli, bloccato il presunto omicidaSi tratta di un cittadino italiano che si era dato alla fuga subito dopo il delitto. L’uomo è stato intercettato dagli agenti della Polizia Stradale di Arezzo Battifolle, su segnalazione dei Carabinie ... rainews.it

Kevin ucciso per una banale lite al pub. La corsa in auto e gli spari, chi era il 25enne ucciso a MontecalvoliKevin Muharremi, 25 anni, lavorava in un autolavaggio ed era residente a Fucecchio. La madre e la sorella vivono in Albania, con lui in auto c’era anche il cugino. La tragedia dopo una discussione in ... msn.com

Agguato all’alba nel Pisano: un giovane ucciso a colpi di pistola mentre rientrava a casa in auto. Indagini in corso per chiarire dinamica e movente dell’omicidio. #Montecalvoli x.com

Il delitto davanti a un bar e alla sede della Misericordia del paese facebook